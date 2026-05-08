Prosegue il piano di riqualificazione del verde urbano a Nocera Inferiore.

Nella mattinata di ieri sono iniziate le operazioni di messa a dimora di quattro esemplari di Celtis australis in Viale San Francesco.

Le nuove piantumazioni

I nuovi alberi saranno collocati nelle formelle attualmente vuote lungo il viale cittadino e rappresentano il primo intervento previsto dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma di riforestazione urbana.

Secondo quanto annunciato dal Comune, nelle prossime settimane seguirà anche la piantumazione di oltre 30 nuovi alberi, dopo la ricognizione effettuata sulle alberature danneggiate o rimosse negli ultimi mesi.

“Una città più verde e vivibile”

A commentare l’intervento è stato il sindaco Paolo De Maio.

“Un passo concreto verso una città più verde e vivibile”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza degli interventi legati alla tutela ambientale e al miglioramento degli spazi urbani.