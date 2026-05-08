NOCERA SUPERIORE. È polemica sulla mancata installazione dei climatizzatori nelle aule del tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado “Fresa Pascoli”. A sollevare la questione è Iolanda Oliva, vicepresidente del Consiglio d’Istituto e rappresentante di classe del tempo prolungato, che denuncia una situazione di disparità rispetto ad altri plessi scolastici del territorio comunale.

La vicenda nasce da un post pubblicato dal sindaco il 29 agosto 2025, nel quale si annunciava che tutte le aule del tempo prolungato e gli spazi mensa fossero stati climatizzati. Secondo quanto evidenziato da Oliva, però, alla “Fresa Pascoli” i condizionatori non sarebbero mai stati installati.

La rappresentante dei genitori spiega di aver chiesto chiarimenti all’assessore competente insieme alla presidente del Consiglio Ida Barone e alla componente del Consiglio d’Istituto Luigina Normando. In un primo momento sarebbe stato riferito che il plesso fosse destinato a lavori di ristrutturazione, motivo per cui l’installazione sarebbe stata rinviata. Successivamente, però, nel corso di un incontro con il dirigente scolastico, il sindaco avrebbe comunicato che tali lavori non sarebbero più stati realizzati.

Da qui la richiesta di estendere anche agli studenti del tempo prolungato della scuola secondaria gli stessi interventi già effettuati in altri plessi del Comune. “Gli alunni che restano a scuola anche nel pomeriggio hanno diritto alle stesse condizioni di benessere garantite agli altri studenti”, sottolinea Oliva.

Dubbi vengono sollevati anche sulla distribuzione degli impianti indicati negli altri edifici scolastici. Nel comunicato comunale si parlava infatti di 13 climatizzatori installati nel plesso “Settembrini” e di ulteriori apparecchi al “Marco Polo”, circostanze sulle quali la vicepresidente del Consiglio d’Istituto chiede chiarimenti in merito ai criteri adottati e alla reale destinazione degli interventi.

Oliva riferisce inoltre che, nonostante una richiesta formale inviata dal dirigente scolastico il 3 marzo e successivi solleciti del 23 aprile e del 7 maggio, non sarebbe arrivata alcuna risposta ufficiale da parte dell’amministrazione comunale.

Per questo motivo la segnalazione è stata inoltrata anche all’Ufficio scolastico regionale per la Campania e alla Prefettura di Salerno, affinché venga verificata la situazione. Informati tramite PEC anche i consiglieri comunali di minoranza.

“La mia richiesta non nasce da polemiche politiche – conclude Oliva – ma dall’esigenza di garantire pari dignità e pari condizioni a tutti gli studenti”.