Una folla raccolta, silenziosa e profondamente partecipe ha accolto oggi Papa Leone XIV al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei in occasione della tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei.
L’evento rappresenta uno degli appuntamenti religiosi più sentiti del calendario cattolico e richiama ogni anno migliaia di pellegrini da tutta Italia e dall’estero.
La preghiera della Supplica
Alle ore 12 il Pontefice ha preso parte alla recita della storica preghiera composta dal Bartolo Longo nel 1883, dedicata alla Regina del Santo Rosario.
Momenti di intensa emozione hanno accompagnato l’arrivo del Papa sul sagrato del Santuario, tra applausi, preghiere e bandiere sventolate dai fedeli presenti.
Una giornata di fede e devozione
L’intera area di Pompei è stata interessata da un imponente piano di sicurezza e gestione della viabilità per consentire il regolare svolgimento della celebrazione religiosa.