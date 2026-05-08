Maxi operazione della Polizia di Stato contro una presunta banda specializzata in rapine e furti tra la provincia di Salerno e l’Agro nocerino-sarnese.
Due cittadini albanesi di 22 anni, identificati con le iniziali K.R. e S.C., sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Salerno su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, coordinata dal procuratore Luigi Cannavale.
Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, principalmente ai danni di distributori di carburante e attività commerciali.
Colpi tra Salerno e Agro nocerino
Secondo gli investigatori, tra marzo e aprile il gruppo avrebbe messo a segno numerosi colpi tra Baronissi, San Mango Piemonte, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno, San Valentino Torio e Angri.
Al momento sarebbero stati raccolti elementi relativi a:
- 25 rapine aggravate
- 5 furti d’auto
- 20 episodi di ricettazione di veicoli
Altri due indagati risultano irreperibili e sono attualmente ricercati.
La strategia della banda
Le indagini hanno evidenziato un modus operandi ben definito: il gruppo utilizzava auto a noleggio per rubare altri veicoli poi impiegati durante le rapine, come riporta “Il Mattino“.
I colpi venivano messi a segno in pochi minuti da soggetti con il volto coperto e armati di pistola, che minacciavano dipendenti e cassieri per impossessarsi degli incassi.
Uno degli episodi più rilevanti sarebbe avvenuto in un negozio di telefoni di Angri, dove il bottino avrebbe raggiunto circa 30mila euro.
Decisive intercettazioni e video
Fondamentali per l’inchiesta sono stati filmati di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e accertamenti tecnici svolti dalla Squadra Mobile guidata da Elvio Barbati.
Secondo gli inquirenti, il fermo si è reso urgente anche per il concreto pericolo di fuga: alcuni indagati avrebbero infatti manifestato l’intenzione di lasciare l’Italia.