Maxi operazione della Polizia di Stato contro una presunta banda specializzata in rapine e furti tra la provincia di Salerno e l’Agro nocerino-sarnese.

Due cittadini albanesi di 22 anni, identificati con le iniziali K.R. e S.C., sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Salerno su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, coordinata dal procuratore Luigi Cannavale.

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, principalmente ai danni di distributori di carburante e attività commerciali.

Colpi tra Salerno e Agro nocerino

Secondo gli investigatori, tra marzo e aprile il gruppo avrebbe messo a segno numerosi colpi tra Baronissi, San Mango Piemonte, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno, San Valentino Torio e Angri.

Al momento sarebbero stati raccolti elementi relativi a:

25 rapine aggravate

5 furti d’auto

20 episodi di ricettazione di veicoli

Altri due indagati risultano irreperibili e sono attualmente ricercati.

La strategia della banda

Le indagini hanno evidenziato un modus operandi ben definito: il gruppo utilizzava auto a noleggio per rubare altri veicoli poi impiegati durante le rapine, come riporta “Il Mattino“.

I colpi venivano messi a segno in pochi minuti da soggetti con il volto coperto e armati di pistola, che minacciavano dipendenti e cassieri per impossessarsi degli incassi.

Uno degli episodi più rilevanti sarebbe avvenuto in un negozio di telefoni di Angri, dove il bottino avrebbe raggiunto circa 30mila euro.

Decisive intercettazioni e video

Fondamentali per l’inchiesta sono stati filmati di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e accertamenti tecnici svolti dalla Squadra Mobile guidata da Elvio Barbati.

Secondo gli inquirenti, il fermo si è reso urgente anche per il concreto pericolo di fuga: alcuni indagati avrebbero infatti manifestato l’intenzione di lasciare l’Italia.