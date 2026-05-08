Oggi, 8 maggio 2026, torna uno degli appuntamenti religiosi più sentiti della tradizione cattolica: la Supplica alla Madonna di Pompei, recitata alle ore 12 presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

La preghiera fu composta nel 1883 dal Bartolo Longo e viene recitata due volte l’anno: l’8 maggio e la prima domenica di ottobre.

Quella di quest’anno sarà una celebrazione particolarmente significativa per la presenza di Papa Leone XIV, atteso al Santuario per prendere parte personalmente al momento di preghiera che richiama ogni anno migliaia di fedeli da tutta Italia e dall’estero.

La Supplica alla Regina del Santo Rosario

La preghiera è rivolta alla Madonna del Rosario e rappresenta un’invocazione di pace, misericordia e protezione per le famiglie, la Chiesa e il mondo intero.

Tra i passaggi più celebri della supplica:

“Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra… volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo”.

E ancora:

“O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio… porto sicuro nel comune naufragio”.

Un evento di fede e partecipazione

Per l’arrivo del Pontefice e l’elevato afflusso di pellegrini, sono stati predisposti straordinari piani di sicurezza e mobilità, con il potenziamento dei collegamenti ferroviari e dei servizi di assistenza nelle principali stazioni campane.