Grave incidente lungo la Strada Statale 268 del Vesuvio, nei pressi dello svincolo di Somma Vesuviana in direzione Napoli.

Un uomo di 57 anni, originario di Ottaviano, è ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato travolto mentre viaggiava in sella al suo scooter.

L’impatto e la fuga

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda avrebbe improvvisamente tagliato la strada al centauro, provocando un violentissimo impatto.

Il 57enne è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi gravissimi. Dopo lo schianto, però, il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

I soccorsi e le indagini

Determinante l’intervento di alcuni automobilisti di passaggio che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, hanno stabilizzato il ferito prima del trasferimento d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Arma dei Carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la statale e nelle aree vicine allo svincolo per identificare il responsabile.

Gli investigatori invitano eventuali testimoni a collaborare fornendo informazioni utili alle indagini.