Non si placa la polemica sullo studio scientifico dell’Università Federico II di Napoli relativo alla possibile presenza di sostanze cancerogene nelle acque sotterranee della Campania. A intervenire duramente è il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che punta il dito contro il silenzio dell’Asl Salerno dopo la richiesta di verifiche avanzata dalla Regione Campania.

La vicenda nasce da una nota inviata lo scorso 20 febbraio alla direzione regionale, con la quale venivano segnalati i risultati dello studio universitario. Solo dopo circa tre mesi, la Regione avrebbe chiesto alle aziende sanitarie locali di avviare controlli integrati sul piano sanitario, ambientale, veterinario e della filiera alimentare.

“Mentre alcune Asl – afferma Aliberti – si sono attivate fornendo indicazioni e rassicurazioni, ce ne sono altre che continuano a tacere, mettendo i sindaci in grande difficoltà”.

Nel mirino del primo cittadino c’è in particolare il direttore generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto. “Mi chiedo cosa pensi di tutto questo – aggiunge il sindaco – considerato che Scafati, insieme ad Angri e Sarno, è tra le città citate nello studio relativo alle acque sotterranee”.

Aliberti lamenta l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda sanitaria: “Nessun commento, nessun invito, nessuna rassicurazione o indicazione concreta. Apprendiamo solo da articoli di giornale che sarebbe stata comunicata alla Regione l’assenza di pericolosità per il territorio”.

Il sindaco chiede ora chiarezza sui controlli effettuati: “Sono stati fatti monitoraggi sui pozzi? Possiamo conoscere gli esiti? Il direttore generale faccia sapere anche ai sindaci e ai cittadini quale sia la situazione reale”.

Nel comunicato diffuso dal Comune viene inoltre chiesto un coinvolgimento diretto della magistratura: “La questione deve assolutamente essere segnalata alla Procura della Repubblica perché questo silenzio è inaccettabile”, conclude Aliberti.