Procedono spediti i lavori della nuova aerostazione dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Entro il mese di luglio sarà infatti operativo il terminal dedicato ai voli privati, considerato strategico per attrarre investimenti, turismo di fascia alta e nuove opportunità di sviluppo per il territorio.
La conferma è arrivata al termine del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai rappresentanti della Regione Campania, della Camera di Commercio di Salerno, della GESAC e di ENAV.
L’infrastruttura avrà un ruolo centrale anche nei prossimi mesi, soprattutto in vista degli interventi programmati all’Aeroporto di Napoli-Capodichino. A partire da novembre, infatti, lo scalo salernitano dovrà garantire supporto operativo durante i lavori che interesseranno l’aeroporto partenopeo.
La visita istituzionale è stata inoltre l’occasione per fare il punto sull’avvio delle attività della compagnia Aeroitalia e sul nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio, finalizzato a verificare l’interesse delle compagnie aeree a investire sullo scalo di Salerno.
Nel corso dell’incontro è stato ribadito anche l’impegno della Regione Campania a farsi carico dell’addizionale comunale aeroportuale, misura pensata per sostenere le compagnie aeree e incentivare lo sviluppo dei collegamenti, seguendo modelli già adottati in altri territori italiani come l’Emilia-Romagna per gli aeroporti minori.