Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Ravello, in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 67 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato in una zona impervia della località Casa Bianca.

L’incidente si è verificato intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione, il residente si trovava nel proprio terreno agricolo, situato al di sotto di una strada interpoderale, quando avrebbe perso l’equilibrio nei pressi di una piazzola, finendo in un’area scoscesa ricoperta di vegetazione.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da un elicottero del Corpo Nazionale arrivato circa trenta minuti dopo la caduta. Gli specialisti del soccorso alpino si sono calati con il verricello per raggiungere il ferito, mentre via terra sono giunti anche i sanitari del 118 e altre squadre operative.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno e della difficoltà di accesso alla zona. I mezzi di soccorso hanno infatti dovuto fermarsi in piazzetta Andrea Mansi, nella frazione Lacco, poiché la strada interpoderale risultava troppo stretta per consentire il passaggio dei veicoli.

Il 67enne è stato raggiunto cosciente dai soccorritori, ma lamentava forti dolori dovuti alla caduta. Dopo le prime cure sul posto, è stato immobilizzato su una barella e trasportato a mano lungo il sentiero fino alla strada interpoderale. Successivamente è stato trasferito in elicottero fino al campo sportivo di Scala, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

L’uomo è stato infine accompagnato all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione per tutti gli accertamenti e le cure del caso.