Si preannuncia una domenica complicata per i trasporti in provincia di Napoli. Un sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Orsa potrebbe provocare pesanti disagi agli utenti dei servizi EAV.

L’astensione dal lavoro, indetta per protestare contro presunte problematiche legate all’organizzazione aziendale, inizierà alle 19:31 di sabato 9 maggio e terminerà alle 19:30 di domenica 10 maggio.

L’azienda ha precisato che la regolarità delle corse dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero. Sul sito ufficiale di Eav sono disponibili gli avvisi completi e l’elenco delle partenze garantite per ciascuna linea.

Alla protesta sindacale si aggiungono inoltre importanti lavori infrastrutturali sulla rete ferroviaria nazionale. Dalle 23 di sabato 9 maggio fino alle 6 del 6 giugno sarà infatti interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–San Giovanni Barra–Salerno via Cava.

I provvedimenti interesseranno in particolare diversi collegamenti tra Salerno e Napoli Campi Flegrei via Torre Annunziata, oltre ad alcune tratte tra Castellammare di Stabia e Napoli. I treni cancellati saranno sostituiti con bus predisposti da Trenitalia.

La concomitanza tra sciopero e interruzioni ferroviarie rischia di rendere particolarmente critica la mobilità nell’area metropolitana partenopea, con possibili rallentamenti, variazioni di percorso e lunghi tempi di attesa per pendolari e viaggiatori.