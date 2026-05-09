Un malore improvviso nella notte e una corsa disperata in ospedale che purtroppo non è bastata a salvargli la vita. È morto a Nocera Inferiore Francesco Perrotta, 47 anni, appuntato dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Banca d’Italia di Bologna.

Secondo le prime ricostruzioni, il militare avrebbe accusato un forte dolore al petto intorno alle 3 del mattino. Immediata la richiesta di soccorso e il successivo trasferimento d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, le condizioni del 47enne si sono aggravate rapidamente fino al tragico epilogo avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore tra colleghi, amici e conoscenti. Originario della provincia di Foggia, Francesco Perrotta era molto stimato anche in Campania, dove nel corso della sua carriera aveva prestato servizio presso la stazione dei Carabinieri di Fratte, in provincia di Salerno, come riporta “Il Mattino“.

Lascia la moglie, due figli e i familiari, oggi stretti in un dolore immenso per una perdita tanto improvvisa quanto devastante.

I funerali saranno celebrati domani mattina alle ore 9.15 nella chiesa di Santa Maria del Presepe, già Santa Monica.