Una corsa contro il tempo, la paura di perdere il proprio cane e il gesto straordinario di un professionista che ha scelto di mettere tutto da parte pur di aiutare. È la storia raccontata da un cittadino di Sorrento, che ha voluto ringraziare pubblicamente la Farmacia Veterinaria Calabrese per aver salvato la vita al suo animale.

Il cane era stato colpito da una gravissima infezione e necessitava con urgenza di un farmaco specifico. Nelle farmacie della zona, però, il medicinale non sarebbe arrivato prima di tre giorni. Un’attesa incompatibile con le condizioni dell’animale.

Nel disperato tentativo di trovare una soluzione immediata, il proprietario è riuscito a rintracciare il farmaco soltanto presso la farmacia veterinaria di San Marzano sul Sarno. Era domenica e il titolare si trovava a Napoli per impegni personali.

Nonostante fosse il suo giorno di riposo, appena venuto a conoscenza della situazione il farmacista non ha esitato a rimettersi in viaggio. Saputo che il proprietario stava partendo da Sorrento, ha raggiunto rapidamente la farmacia e l’ha aperta appositamente all’ora di pranzo per consegnare il medicinale salvavita.

Grazie a quell’intervento tempestivo, il cane ha potuto iniziare immediatamente la terapia. “Oggi sta benone ed è solo merito di quella corsa contro il tempo”, racconta il proprietario, che ha deciso di condividere la vicenda per esprimere pubblicamente la propria gratitudine.

“Ci tenevo a raccontare questa storia – come riporta “Positanonews” – non solo per ringraziarlo, ma anche per invitare chiunque abbia bisogno di competenza e grande umanità a rivolgersi a lui. È rassicurante sapere che esistono ancora professionisti così”.