Un weekend all’insegna dei colori, dei profumi e delle emozioni per celebrare una delle ricorrenze più sentite dell’anno. In occasione della Festa della Mamma, il Maximall Pompeii propone per sabato 9 e domenica 10 maggio un evento speciale dedicato alle famiglie e ai più piccoli.

Per due giorni la piazza del centro commerciale si trasformerà in un elegante “Mercato dei Fiori all’Italiana”, ispirato ai tradizionali mercatini floreali delle piazze italiane e reinterpretato in chiave moderna. Un allestimento scenografico fatto di composizioni floreali, dettagli naturali e atmosfere suggestive pensato per coinvolgere i visitatori in un’esperienza immersiva.

Cuore dell’iniziativa sarà “Un Fiore per Mammà”, laboratorio creativo dedicato ai bambini, che potranno realizzare un bouquet personalizzato da regalare alla propria mamma. Un’attività che punta a unire creatività, manualità e valore affettivo, trasformando un semplice dono in un ricordo speciale.

L’evento si inserisce nella visione del centro commerciale come luogo di aggregazione e socialità, oltre che di shopping, offrendo alle famiglie occasioni di condivisione e momenti da vivere insieme.

“Abbiamo scelto il tema del mercato dei fiori perché racchiude un linguaggio universale fatto di profumi, colori e natura, elementi che evocano immediatamente ricordi ed emozioni legati alla figura materna”, spiegano dal management del centro. “Con questa iniziativa abbiamo voluto creare un’esperienza autentica capace di trasformare la visita al centro in un momento di condivisione che va oltre l’aspetto commerciale”.

Un invito, dunque, a vivere la Festa della Mamma non soltanto come una ricorrenza simbolica, ma come un’occasione per creare nuovi ricordi insieme alle persone più care.