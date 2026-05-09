Venerdì 8 maggio 2026 Napoli si è fermata per ascoltare se stessa. Tra musica popolare rivisitata e suggestione spirituale, il “That’s Napoli Live Show” ha trasformato il sagrato in un teatro a cielo aperto, offrendo alla città una giornata di forte intensità emotiva e identità collettiva.

Un palcoscenico nel cuore della città

Il coro That’s Napoli, guidato dal Maestro Carlo Morelli, ha portato sul posto una proposta musicale che fonde tradizione napoletana e sonorità contemporanee. Con arrangiamenti raffinati che sfiorano il pop, il soul e il classico, il gruppo ha saputo coinvolgere un pubblico trasversale, creando un’atmosfera vibrante in cui la partecipazione è diventata parte integrante dello spettacolo.

L’Ave Maria che ha fermato la piazza

Il momento di maggiore carica emotiva è arrivato con l’interpretazione dell’“Ave Maria” di Schubert. La voce del soprano Candida Calabrese, sostenuta al pianoforte dal Maestro Enrico Sforza, ha trasformato l’esecuzione in un istante di raccoglimento condiviso. Nel silenzio della piazza — ascoltato con commozione anche da Papa Leone — la musica ha assunto valore di preghiera collettiva, segnando uno dei vertici della manifestazione.

Musica, fede e identità

Più che un concerto, l’evento è stato una celebrazione dell’anima partenopea: una città che parla di sé attraverso la musica, la fede e la memoria. Il That’s Napoli Live Show ha confermato la capacità di Napoli di farsi messaggera di un’identità viva e resiliente, capace di unire generazioni e tradizioni in un unico, potente racconto.