Accordo approvato dalla Giunta comunale per chiudere il contenzioso sugli oneri di urbanizzazione legati a un insediamento produttivo.

Accordo sugli oneri urbanistici nell’area ZES

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, guidata dal sindaco Paolo De Maio, ha approvato in Giunta un accordo transattivo che definisce in via definitiva la vicenda relativa agli oneri di urbanizzazione connessi a un insediamento produttivo autorizzato in deroga nell’ambito della ZES. L’intesa arriva dopo un percorso amministrativo e di confronto tra le parti coinvolte e consente di superare il contenzioso pendente davanti al Tar, chiudendo così una vicenda legata agli adempimenti economici previsti per gli interventi realizzati nell’area produttiva di Fosso Imperatore Sud.

Oltre 436mila euro riconosciuti al Comune

In base all’accordo raggiunto, la società interessata riconoscerà al Comune un importo complessivo di 436.190 euro quale contributo destinato alla copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti dall’ente per le opere di urbanizzazione dell’area. L’operazione punta a garantire certezza amministrativa nei rapporti tra amministrazione pubblica e soggetti operanti nell’ambito ZES, assicurando il rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal Comune per infrastrutture e servizi collegati allo sviluppo produttivo del territorio.

Un passaggio strategico per il territorio

La definizione della transazione rappresenta un passaggio significativo anche sotto il profilo urbanistico e amministrativo, in un contesto considerato strategico per gli investimenti produttivi e per le opportunità di crescita connesse alle aree ZES. L’accordo approvato dalla Giunta comunale chiude così una fase complessa e punta a rafforzare il rapporto tra sviluppo industriale, certezza normativa e tutela dell’interesse pubblico nel territorio di Nocera Inferiore.

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