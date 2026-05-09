Dalla Regione Campania arriva un giro di vite sulle procedure per il rilascio delle qualifiche di Operatore Socio Sanitario (OSS) e Operatore Socio Assistenziale (OSA). La Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale, insieme all’assessorato competente, ha disposto l’avvio di una serie di verifiche straordinarie dopo le recenti segnalazioni su presunte irregolarità negli esami.

La documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica è stata trasmessa ai Nas dei Carabinieri e alla Polizia Postale, chiamati a fare chiarezza su eventuali anomalie e responsabilità. Parallelamente, Palazzo Santa Lucia ha avviato una ricognizione interna su tutte le sessioni d’esame svolte negli ultimi due anni.

L’attività di controllo riguarderà verbali, atti di nomina delle commissioni, elenchi dei candidati e documentazione relativa agli enti di formazione accreditati. Sotto esame anche il ruolo dei componenti Tav (Tecnico della pianificazione e realizzazione delle attività valutative) e Sep (Specialista del Settore economico professionale), oltre alle procedure adottate durante lo svolgimento delle prove.

La Regione ha inoltre richiesto relazioni tecniche dettagliate per individuare eventuali criticità procedurali.

Nella nota diffusa da Palazzo Santa Lucia viene ricordato che negli ultimi anni sono già state introdotte diverse misure per garantire maggiore trasparenza, tra cui l’informatizzazione delle nomine tramite il sistema GE.CO., l’utilizzo di QR code e firma digitale sugli attestati e la creazione di un nucleo ispettivo dedicato.

Alla luce delle criticità emerse, l’attività di vigilanza sarà ulteriormente rafforzata attraverso ispezioni straordinarie, controlli a campione sui titoli già rilasciati e monitoraggi durante le sessioni d’esame. Previsto anche il possibile ricorso ai poteri di autotutela, con la sospensione cautelativa delle prove e, nei casi più gravi, la revoca degli accreditamenti agli enti coinvolti.

L’assessora al Lavoro e alla Formazione Professionale Angelica Saggese ha ribadito la linea della Regione: “Il nostro obiettivo è garantire la massima trasparenza e tutelare la qualità della formazione professionale. Continueremo a rafforzare gli strumenti di controllo e legalità per assicurare standard sempre più elevati a tutela degli studenti, dei cittadini e della dignità delle professioni coinvolte”.