La Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria dopo la segnalazione del Ministero della Salute relativa a un possibile contatto con un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes. Si tratta di un cittadino residente nella provincia di Napoli che, secondo quanto riferito attraverso i canali internazionali EWRS/IHR, sarebbe entrato in contatto con la persona infetta durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale.

Dalle prime informazioni emerse, il contatto non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. Nonostante ciò, le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato tutti i protocolli previsti per monitorare la situazione e prevenire eventuali rischi.

La Regione ha precisato che le strutture sanitarie territoriali stanno operando in costante coordinamento con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e le autorità nazionali e internazionali competenti. Al momento, la situazione viene definita “sotto controllo” e costantemente monitorata.

Gli hantavirus sono virus trasmessi principalmente dai roditori e possono provocare nell’uomo patologie anche gravi, a seconda del ceppo virale. Tra quelli più noti figurano il virus Andes e il Sin Nombre nelle Americhe, mentre in Europa sono diffusi soprattutto i virus Puumala e Dobrava.