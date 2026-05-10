Stanotte ignoti hanno preso di mira la filiale BancoPosta di via Madonna delle Grazie ad Angri, dove è stato assaltato e danneggiato lo sportello automatico. Il colpo è avvenuto nel cuore della notte e ha provocato ingenti danni alla struttura.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero rivelarsi decisive per identificare i responsabili.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, svegliati dal forte boato dell’esplosione. Al momento non è stato ancora chiarito se i malviventi siano riusciti a portare via denaro prima della fuga.