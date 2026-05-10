Si sono concluse con un lieto fine le ricerche del 72enne disperso da ieri pomeriggio in una zona impervia del Vallone Staccarulo, nel territorio di Baronissi. L’uomo, caduto tra i rovi e impossibilitato a muoversi, è stato ritrovato grazie al tempestivo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e dei Vigili del Fuoco.

Secondo quanto ricostruito, il 72enne era riuscito a contattare telefonicamente il fratello chiedendo aiuto, senza però riuscire a indicare con precisione il punto in cui si trovava. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti Carabinieri, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco, che hanno proseguito le ricerche per tutta la notte.

Questa mattina la Centrale Operativa del 118 di Salerno ha richiesto il supporto del CNSAS Campania. Due squadre specializzate, insieme a un’unità cinofila, hanno raggiunto l’area del vallone e proprio il cane del Soccorso Alpino si è rivelato decisivo, individuando l’uomo in fondo alla scarpata dopo pochi minuti di ricerca.

Il 72enne, ferito ma cosciente, è stato stabilizzato dai sanitari e immobilizzato in barella. Successivamente, attraverso un delicato intervento congiunto tra Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco di Salerno, è stato trasportato fino alla strada carrabile e affidato alle cure del personale del 118.

Alle operazioni hanno partecipato anche la Polizia Municipale di Baronissi e i volontari dell’associazione ODV “Il Punto”.