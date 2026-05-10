Ancora sangue nel centro di Napoli, dove nella serata di ieri un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato durante una lite scoppiata in Piazza Municipio. A colpirlo sarebbe stato un 15enne, fermato poco dopo dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato un banale diverbio nato per uno “sguardo di troppo” rivolto a una ragazza. La discussione sarebbe degenerata rapidamente fino a quando il 15enne avrebbe estratto un coltello, colpendo il coetaneo con diversi fendenti.

Determinante l’intervento di una pattuglia della Municipale impegnata nei controlli della movida. Gli agenti sono riusciti a bloccare immediatamente il presunto aggressore, evitando conseguenze ancora più gravi.

Il 14enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai medici.

Per il 15enne fermato l’accusa ipotizzata è quella di tentato omicidio. Sull’episodio sono in corso ulteriori indagini per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

L’aggressione è avvenuta a poca distanza dal luogo in cui, nell’agosto del 2023, venne ucciso il giovane musicista Giovanbattista Cutolo, episodio che aveva profondamente scosso la città.