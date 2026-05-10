Profondo dolore a Nocera Superiore per la scomparsa di Francesco Scocozza, giovane di appena 17 anni. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità cittadina.

A ricordarlo con un messaggio di cordoglio è stato il sindaco Gennaro D’Acunzi, che ha espresso vicinanza alla famiglia Scocozza e alla famiglia Avella, alla quale il ragazzo era legato: Francesco era infatti nipote di Francesco Avella, già dipendente comunale in pensione.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intero Consiglio Comunale, esprimo sincera vicinanza e profondo cordoglio alla famiglia per questa immensa perdita”, ha scritto il primo cittadino.

La città si stringe nel dolore attorno ai familiari del giovane, ricordato con affetto e commozione da quanti lo conoscevano.