Dopo lo scioglimento comunale si apre una fase che va oltre gli aspetti amministrativi e investe direttamente la comunità cittadina

Il tempo sospeso di una città commissariata

Il periodo successivo allo scioglimento di un Comune non è mai soltanto un passaggio burocratico o amministrativo. È qualcosa di più profondo, quasi uno spartiacque morale e civile che coinvolge l’intera comunità. A Pagani, l’arrivo della commissione straordinaria segna inevitabilmente l’inizio di una riflessione collettiva che riguarda amministratori, cittadini, elettori e perfino chi, fino a ieri, aveva scelto di osservare la politica con distacco.

Gli uffici continuano a funzionare, i servizi proseguono, le pratiche scorrono regolarmente sui tavoli degli uffici comunali. In apparenza nulla sembra cambiato. Ma è proprio sotto la superficie che tutto assume un peso diverso. Perché uno scioglimento non rappresenta soltanto la sospensione di una gestione politica: è il riconoscimento pubblico di una frattura istituzionale e culturale che richiede tempo, lucidità e soprattutto responsabilità.

Il silenzio, il chiacchiericcio e la necessità di una svolta

La prima sensazione che attraversa la città è spesso il silenzio. Un silenzio fatto di imbarazzo, rabbia e rassegnazione, accompagnato però da quel brusio continuo di commenti, mezze frasi e giudizi sommessi che caratterizza i momenti più delicati della vita pubblica. La comunità si scopre improvvisamente osservata dall’esterno, raccontata, etichettata.

La commissione straordinaria porta con sé metodo, distanza e rigore. Non cerca consenso politico ma risultati amministrativi. Tuttavia, nessun intervento tecnico potrà bastare senza una vera riflessione culturale. Perché il problema non riguarda soltanto eventuali responsabilità individuali, ma anche un sistema di relazioni, abitudini e meccanismi tollerati troppo a lungo: il favore trasformato in normalità, il consenso costruito sul rapporto personale più che sulla qualità dei programmi.

Il ritorno alle urne come banco di prova

Per questo motivo il ritorno alle urne, previsto — si spera — tra circa diciotto mesi, non sarà una semplice ripartenza. Sarà piuttosto un esame collettivo. Le liste, i candidati e i programmi verranno osservati con una consapevolezza diversa. E forse anche con maggiore severità.

In città c’era chi sperava nella nascita di un progetto alternativo, soprattutto nell’area progressista, capace di rappresentare una reale discontinuità politica e culturale. Sarà proprio questa la vera sfida: comprendere se il trauma prodotto dallo scioglimento abbia generato coscienza civica oppure soltanto indignazione momentanea destinata a svanire rapidamente.

Il rischio concreto resta quello di una continuità mascherata sotto nuove forme. Ma esiste anche la possibilità di un cambio autentico, fondato sulla partecipazione e sul controllo democratico da parte dei cittadini.

Le settimane successive allo scioglimento, dunque, non segnano la fine di una storia. Sono piuttosto l’inizio di una verifica collettiva sulla maturità di una comunità. Perché si può commissariare un’amministrazione, ma non una città. Quella deve salvarsi da sola. “Maronna ’e Galline mie… mettici la mano tua.”

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