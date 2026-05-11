Piazza Doria gremita per il primo comizio elettorale di Maddalena Pepe, candidata sindaco di Angri alle prossime amministrative del 24 e 25 maggio. Una serata caratterizzata da grande partecipazione e da un clima di entusiasmo che ha accompagnato l’intervento della candidata e della coalizione che la sostiene.

Tra applausi, cori e bandiere, a colpire è stato anche uno striscione esposto in piazza con la scritta: “Il futuro è donna”, diventato uno dei simboli della serata.

“Non me lo aspettavo così. La piazza piena, quell’energia, le persone che continuavano a ripetere il mio nome e a sostenere la coalizione. Questo vale più di qualsiasi slogan”, ha dichiarato Maddalena Pepe al termine dell’incontro pubblico.

Sul palco, insieme alla candidata, sono intervenuti anche i rappresentanti delle cinque liste che compongono la coalizione: Made in Angri, Dalla Parte Giusta, Grande Angri, Con Maddalena Pepe Sindaco e Fratelli per Angri.

Nel suo intervento, Pepe ha rilanciato la sfida elettorale in vista del voto: “Mancano quindici giorni per raggiungere chi ancora non ci conosce e dimostrare che il progetto costruito insieme può diventare qualcosa di importante per la città. Angri, ci siamo”.