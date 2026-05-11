Paura nella notte a Cuggiono, in provincia di Milano, dove un’auto è finita fuori strada schiantandosi contro una cappella comunale situata lungo la provinciale 117, in via San Rocco. L’incidente si è verificato intorno alle 3.30 e solo per caso non ha provocato conseguenze più gravi.

Alla guida della vettura c’era un ragazzo di 22 anni, residente a Milano, rimasto illeso nonostante il forte impatto contro la struttura religiosa. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo dell’auto.

All’interno della cappella era custodito un antico quadro raffigurante la Madonna di Pompei, risalente al 1872. L’opera sacra è stata recuperata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri.

Le squadre dei pompieri, arrivate dal distaccamento di Inveruno e dalla sede centrale di Milano, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori danni alla struttura e al dipinto storico.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.