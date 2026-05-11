Rubata e recuperata nel giro di poche ore. È accaduto lungo la Strada Provinciale 335, nel territorio di Lusciano, dove gli agenti della Polizia Provinciale hanno rintracciato un’Alfa Romeo MiTo risultata oggetto di furto.

Il veicolo è stato individuato durante un servizio di controllo del territorio effettuato nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza.

Dopo gli accertamenti del caso, l’auto è stata restituita al legittimo proprietario, residente nel Casertano.

Proseguono le verifiche per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire tutti i dettagli del furto.