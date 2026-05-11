Momenti di forte tensione nella notte a Boscoreale, dove una palazzina interessata da lavori di riqualificazione è stata sgomberata in via precauzionale dopo alcune segnalazioni di rumori sospetti provenienti dalla struttura.

Otto famiglie, per un totale di 22 persone, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni dopo che diversi residenti avevano avvertito forti scricchiolii provenire dalle pareti dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per effettuare i primi controlli tecnici.

A seguito delle verifiche preliminari, il sindaco Pasquale Di Lauro ha firmato un’ordinanza di sgombero cautelativo e il divieto di accesso all’immobile, ritenuto potenzialmente a rischio.

Secondo quanto emerso, i rumori sarebbero stati avvertiti mentre erano in corso lavori di ristrutturazione all’interno della palazzina, circostanza che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra gli abitanti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha assicurato il monitoraggio costante della situazione. Le famiglie evacuate hanno trovato ospitalità presso parenti e conoscenti, mentre proseguono gli accertamenti tecnici per verificare la stabilità dell’edificio e chiarire l’origine delle criticità strutturali segnalate.

L’area resta sotto osservazione e non si escludono ulteriori provvedimenti nelle prossime ore.