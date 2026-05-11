Disagi e proteste questa mattina lungo la tratta ferroviaria Salerno-Napoli via Cava, interessata dai lavori sulla rete ferroviaria e sostituita temporaneamente con autobus.

A denunciare la situazione sono numerosi pendolari e studenti rimasti bloccati già dalle prime ore del mattino. Secondo diverse segnalazioni, sarebbero saltate le prime due corse sostitutive previste da Salerno alle 6.10 e alle 6.30, causando immediati rallentamenti e forti disagi.

Criticità registrate anche a Nocera Superiore, dove un autobus diretto verso Cava de’ Tirreni sarebbe transitato intorno alle 7.35 già completamente pieno, senza riuscire a far salire gli studenti in attesa alle fermate.

“Era prevedibilissimo – raccontano alcuni utenti – impossibile pensare di sostituire un treno con una capienza di 500 o 600 persone con autobus da appena 54 posti”.

La situazione ha provocato proteste tra pendolari e famiglie, soprattutto per le difficoltà riscontrate dagli studenti diretti a scuola e dai lavoratori costretti a raggiungere Napoli e i comuni limitrofi.