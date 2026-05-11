Doveva essere un semplice collegamento sostitutivo ferroviario, ma per decine di passeggeri si è trasformato in un viaggio estenuante tra ritardi, traffico e disagi.

È la denuncia di una viaggiatrice partita da Portici e diretta a Salerno nel pomeriggio, durante i lavori che stanno interessando la linea ferroviaria. Il bus sostitutivo, previsto alle 15, è stato preceduto da quasi un’ora di attesa alla fermata davanti alla stazione.

Una volta a bordo, però, sarebbero iniziati i problemi maggiori. Secondo il racconto, l’autista avrebbe più volte dichiarato di non conoscere il territorio, affidandosi esclusivamente al navigatore satellitare, impostato però su percorsi per automobili.

Il mezzo si sarebbe così perso tra le strade di Torre Annunziata, imboccando anche una strada contromano, per poi ritrovarsi bloccato nel traffico tra Pompei, Angri, Pagani e Nocera Inferiore.

Ad aggravare ulteriormente la situazione anche il traffico intenso legato ai bus turistici presenti nell’area archeologica di Pompei.

Durante il tragitto, sempre secondo quanto riferito dai passeggeri, l’autista avrebbe chiesto indicazioni direttamente ai viaggiatori presenti sul bus, spiegando di non essere della zona.

Il risultato: partenza da Portici alle 15 e arrivo a Salerno soltanto alle 18:10, con tempi di percorrenza definiti ironicamente da alcuni passeggeri “peggiori di un Roma-Salerno”.

Una situazione che riaccende le polemiche sui servizi sostitutivi predisposti durante l’interruzione ferroviaria e sui disagi affrontati ogni giorno da pendolari e studenti.

Redazione