Avrebbe partecipato a diversi furti di auto messi a segno tra l’Agro nocerino-sarnese e altri comuni della provincia di Salerno. Per questo motivo un ragazzo di 16 anni, di origine albanese e residente a San Valentino Torio, è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Salerno ed è stato trasferito in una comunità.

Il provvedimento è arrivato al termine di un’indagine coordinata dalla Procura minorile e condotta dai carabinieri della stazione di San Valentino Torio. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il giovane sarebbe coinvolto in almeno cinque o sei episodi di furto di vetture avvenuti negli ultimi mesi tra Nocera Inferiore, San Valentino Torio e comuni vicini, come riportato da “Il Mattino“.

Le indagini si sono concentrate soprattutto sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree colpite. Attraverso filmati e fotogrammi estratti dalle telecamere, i militari sarebbero riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile.

Gli investigatori ritengono inoltre che il 16enne non agisse da solo. Proseguono infatti gli accertamenti per individuare eventuali complici che avrebbero collaborato nei furti delle automobili.