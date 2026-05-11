Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo via Fiano, tra Nocera e Sarno, dove una donna di circa 35 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto mentre viaggiava in monopattino.

L’allarme è scattato intorno alle 15:30, quando alcuni passanti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver notato la donna riversa a terra.

Secondo le prime informazioni, la 35enne sarebbe stata trovata priva di coscienza e con un evidente trauma cranico. Al momento non è ancora chiaro se nell’incidente siano rimasti coinvolti altri veicoli oppure se si sia trattato di una caduta autonoma.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo aver immobilizzato la donna l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Nocera Inferiore.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti.

Redazione

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