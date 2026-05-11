Un importante riconoscimento per la sanità dell’Agro nocerino-sarnese arriva da Salerno, dove il pediatra nocerino Attilio Barbarulo è stato insignito del Premio Eccellenza Italiana per la professione medica. Il riconoscimento è stato conferito da Casartigiani Salerno nel corso di una cerimonia ospitata presso la Fondazione EBRIS.
Un premio che valorizza non solo il percorso professionale del medico, ma anche il lavoro quotidiano svolto all’interno della Terapia Intensiva Neonatale di Nocera Inferiore, considerata oggi un punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale.
Emozionato il commento del dottor Barbarulo dopo la consegna del premio: “Ho speso e spenderò gran parte della mia vita per la causa dei più piccoli dei piccoli. Oggi, oltre me, sono stati premiati tutti i lavoratori della TIN di Nocera. Per aspera ad astra”.