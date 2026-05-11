Momenti di tensione a Eboli durante un controllo della Polizia Municipale. Gli agenti avevano intimato l’alt a un automobilista che, invece di fermarsi, ha proseguito la marcia facendo scattare un breve inseguimento.

Una volta bloccato, l’uomo avrebbe cercato di giustificarsi spiegando ai caschi bianchi di avere un’urgenza e di dover raggiungere rapidamente un bagno. Gli agenti lo hanno quindi accompagnato nei servizi igienici di un bar della zona prima di procedere con gli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che il conducente si trovava alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata da circa due anni. Per lui è scattata la denuncia, oltre a una maxi sanzione superiore ai 6mila euro.

Il suv è stato successivamente affidato alla moglie, arrivata sul posto dopo l’intervento degli agenti della Municipale. I controlli sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni.