Napoli si prepara ad ospitare ancora una volta il Giro d’Italia, confermandosi per il quinto anno consecutivo tra le tappe simbolo della Corsa Rosa. Giovedì 14 maggio la sesta frazione della 109esima edizione partirà dall’area archeologica di Paestum e si concluderà nel cuore del capoluogo campano, in Piazza del Plebiscito, dopo 141 chilometri attraverso la Campania.

Un percorso che unirà sport, storia e paesaggi, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della regione e inserendosi anche nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport.

La tappa è stata presentata nel salone d’onore di Palazzo Salerno dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha sottolineato il valore dell’evento per la promozione della città: “Lo sport è un grande veicolo di comunicazione della bellezza di Napoli”.

Per questa edizione il traguardo finale sarà allestito in Piazza del Plebiscito, scelta definita “inedita ma iconica”, diversa dai tradizionali arrivi sul lungomare.

Dopo la partenza da Paestum, i corridori attraverseranno Salerno, Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, dove è previsto l’unico Gran Premio della Montagna della tappa. Successivamente il Giro entrerà nell’area metropolitana di Napoli passando per diversi comuni del Nolano e dell’hinterland vesuviano, tra cui Nola, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Acerra, Afragola e Caivano.

L’ingresso a Napoli avverrà da San Pietro a Patierno, con il finale lungo via Marina e il suggestivo passaggio davanti al Maschio Angioino prima della volata conclusiva in Piazza del Plebiscito.

La Regione Campania e la Città Metropolitana hanno evidenziato anche l’importante valore turistico e culturale della manifestazione, considerata una vetrina internazionale per promuovere i territori campani, le tradizioni locali e il patrimonio paesaggistico della regione.