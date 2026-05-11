Era finito sotto processo con le accuse di frode informatica e intercettazione illecita di comunicazioni telematiche nell’ambito di una presunta truffa online ai danni di una donna pugliese. Ma il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha assolto un 34enne di Nocera Inferiore, ritenendo insufficienti gli elementi raccolti dagli investigatori.

L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Vicidomini, era stato coinvolto in un’indagine nata dopo la denuncia presentata nel dicembre 2023 da una donna residente a Mesagne, in provincia di Brindisi.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima aveva ricevuto un sms apparentemente proveniente da Poste Italiane, nel quale veniva segnalata la sospensione del conto corrente per motivi di sicurezza. Nel messaggio era presente un link che la donna, dopo essere stata contattata telefonicamente da un falso operatore, aveva cliccato seguendo le indicazioni ricevute.

Solo il giorno successivo, recandosi presso l’ufficio postale, la donna avrebbe scoperto due operazioni di accredito per un totale di circa 13mila euro, effettuate a sua insaputa dopo la dematerializzazione di alcuni buoni fruttiferi.

Le indagini della polizia hanno permesso di ricostruire parte del percorso del denaro: una somma sarebbe confluita su un conto aperto in Inghilterra, mentre un secondo accredito risultava arrivato su un conto corrente intestato al 34enne nocerino.

Sentito dagli investigatori, l’uomo aveva spiegato di aver aperto quel conto nel 2021 e di aver scoperto successivamente, nel 2023, il blocco dello stesso rapporto bancario, come riporta “SalernoToday“.

Al termine del rito abbreviato, il Gup ha disposto l’assoluzione dell’imputato, evidenziando come gli accertamenti svolti non abbiano consentito di attribuirgli, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità delle operazioni contestate. Secondo il giudice, il semplice fatto di aver ricevuto sul proprio conto somme riconducibili a una truffa di tipo phishing non è risultato sufficiente per dimostrare un coinvolgimento diretto nei fatti.