Si accende il confronto all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dopo la decisione dell’Azienda di bloccare gli straordinari oltre il limite annuale di 250 ore. Una misura che, secondo molti operatori sanitari, rischia di avere pesanti ripercussioni sull’organizzazione interna dei reparti e sulla gestione quotidiana dei servizi ospedalieri.

Il provvedimento prevede l’interruzione automatica delle ore aggiuntive una volta raggiunto il tetto massimo stabilito, salvo specifiche autorizzazioni da parte dei responsabili delle unità operative. Alla base della scelta ci sarebbero motivazioni legate al contenimento dei costi e alla necessità di evitare possibili contestazioni contabili sulle prestazioni eccedenti.

La decisione, firmata dalla direzione della Gestione Risorse Umane, ha però generato forti preoccupazioni tra infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici, soprattutto in vista del periodo estivo, quando ferie, carenze di organico e aumento dei carichi di lavoro potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

Secondo quanto trapela dall’ambiente ospedaliero, diversi lavoratori avrebbero già raggiunto o sarebbero vicini al limite massimo consentito di straordinari. Da qui il timore che alcuni reparti possano trovarsi in difficoltà nella copertura dei turni e nell’assistenza ai pazienti.

Il nodo centrale resta quello della carenza di personale. Se da un lato il ricorso sistematico agli straordinari evidenzia una criticità strutturale già esistente, dall’altro il blocco delle ore aggiuntive senza un piano immediato di rafforzamento degli organici rischia di aumentare le tensioni interne e complicare la gestione sanitaria.

Intanto cresce la richiesta di chiarimenti anche sul piano politico e istituzionale, con l’attenzione rivolta alla Regione Campania per comprendere quali interventi possano essere messi in campo per evitare disagi ai reparti e garantire continuità assistenziale ai cittadini.