Grande orgoglio per la città di Sarno. Guido Squillante ha conquistato a Roma il titolo di campione italiano di karate nella categoria Under 21 -60 kg, al termine di una competizione che lo ha visto protagonista di una prestazione di altissimo livello.

Un risultato prestigioso che porta ancora una volta il nome della città sarnese ai vertici dello sport nazionale, premiando sacrificio, talento e impegno.

Al giovane atleta sono arrivati anche i complimenti del sindaco Francesco Squillante e dell’Amministrazione Comunale, che hanno voluto esprimere pubblicamente soddisfazione per il traguardo raggiunto.