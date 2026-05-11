Interrogazione dei consiglieri comunali di opposizione sulla gestione della sosta a pagamento e sulle proroghe del servizio.

L’interrogazione presentata in consiglio comunale

Si accende il dibattito politico a Scafati attorno alla gestione del servizio parcheggi affidato ad ACSE S.p.A.. A sollevare il caso sono stati i consiglieri comunali Michele Grimaldi e Francesco Velardo, che hanno presentato un’interrogazione scritta chiedendo chiarimenti sugli incassi derivanti dalla sosta a pagamento e sulle proroghe che negli ultimi mesi hanno consentito la prosecuzione del servizio. L’iniziativa politica punta ad approfondire diversi aspetti della gestione economica e amministrativa del sistema parcheggi cittadino, con particolare attenzione alle somme incassate dalla partecipata e ai rapporti finanziari con l’ente comunale.

Il nodo delle proroghe e degli incassi

Nel documento presentato dai due consiglieri emerge la richiesta di fare piena luce sulle modalità con cui il servizio sarebbe stato prorogato e sull’utilizzo delle entrate provenienti dalla sosta a pagamento. Un tema che negli ultimi giorni sta alimentando il confronto politico cittadino e che potrebbe presto approdare anche all’attenzione del consiglio comunale. Grimaldi e Velardo chiedono in particolare trasparenza sugli atti amministrativi adottati e sulle motivazioni che hanno portato al prolungamento del servizio affidato ad ACSE, evidenziando la necessità di chiarire il quadro economico legato alla gestione dei parcheggi cittadini. La vicenda si inserisce in un clima politico già particolarmente acceso a Scafati, dove il tema dei servizi pubblici e delle partecipate continua a rappresentare uno degli argomenti più discussi nel confronto tra maggioranza e opposizione.

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