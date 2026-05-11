Doveva essere una domenica di festa tra pranzi in famiglia, gite e rientri per la Festa della Mamma. Invece, per migliaia di pendolari e turisti, la giornata si è trasformata in un vero percorso a ostacoli a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Orsa che ha fortemente ridotto i collegamenti della Circumvesuviana.

Fin dalle prime ore del mattino, nelle stazioni di Porta Nolana e Napoli Garibaldi si sono registrati pesanti disagi, con banchine affollate, corse cancellate e viaggiatori in attesa di informazioni. A subire i maggiori problemi sono state soprattutto le linee vesuviane utilizzate quotidianamente dai pendolari, mentre la tratta Napoli-Sorrento è rimasta parzialmente operativa grazie alla concentrazione del personale disponibile.

Anche sulla direttrice turistica verso la Costiera, però, la situazione è apparsa complicata per tutta la giornata, tra ritardi, convogli affollati e lunghe attese. Numerosi turisti stranieri sono rimasti bloccati nelle stazioni cercando soluzioni alternative tra autobus, taxi e coincidenze improvvisate.

Particolarmente colpite le tratte verso Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Ottaviano e Poggiomarino, dove molti utenti hanno denunciato l’assenza quasi totale dei treni. In tanti hanno dovuto rinunciare o posticipare il ritorno a casa proprio nel giorno dedicato alle mamme.

A peggiorare ulteriormente il quadro anche i lavori ferroviari sulla linea Napoli-San Giovanni Barra-Salerno, con diversi collegamenti sostituiti da autobus rallentati dal traffico del weekend.

Per tutta la giornata non sono mancate polemiche e proteste, soprattutto sui social, dove molti pendolari hanno accusato Eav di aver privilegiato ancora una volta la linea turistica per Sorrento rispetto ai collegamenti utilizzati dai residenti.

Solo nel tardo pomeriggio, con l’avvicinarsi della conclusione dello sciopero prevista alle 19.30, la situazione ha iniziato gradualmente a normalizzarsi. Per migliaia di viaggiatori, però, la Festa della Mamma resterà segnata da ore di attese, cancellazioni e forti disagi.