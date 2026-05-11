Dramma nel cuore di Sorrento, dove un uomo ha perso la vita durante alcuni lavori di manutenzione all’interno dell’area verde adiacente alla Cattedrale e al palazzo episcopale.

Secondo le prime informazioni, la vittima era impegnata in operazioni di pulizia del terreno dalla vegetazione infestante e nella potatura di alcuni alberi quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio precipitando da un muro.

La caduta si è rivelata fatale. L’uomo avrebbe riportato gravissimi traumi nell’impatto con il suolo, morendo sul colpo, come riporta “Positanonews”.

Immediato l’allarme ai soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Mario Gioia, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.