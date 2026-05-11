Attimi di paura nella serata di domenica a Torre Annunziata, dove un’auto si è ribaltata lungo via Maresca per cause ancora in corso di accertamento.

L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi residenti, richiamati dal forte rumore dell’impatto e dall’arrivo dei mezzi di soccorso. Le immagini del veicolo, completamente capovolto e gravemente danneggiato, hanno rapidamente iniziato a circolare sui social.

Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe riuscito ad uscire dall’abitacolo senza riportare gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che dovrà ricostruire le cause del violento incidente.

Foto: LoStrillone