Una giornata all’insegna della fede, della condivisione e della partecipazione comunitaria quella in programma il 13 maggio a Villanova, frazione di Nocera Inferiore, in occasione dei solenni festeggiamenti dedicati alla Madonna di Fatima.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 19.30 presso il Parco Giochi “A. Canzolino” con la celebrazione della Santa Messa, seguita dalla tradizionale fiaccolata con le statue dei pastorelli provenienti da Fatima.

L’iniziativa rappresenterà anche il momento conclusivo dell’anno catechistico della Parrocchia di San Giovanni Battista. Durante la serata, infatti, i bambini saranno protagonisti di attività e momenti dedicati alla condivisione e alla socialità, in un clima di festa e partecipazione per l’intero quartiere.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre inaugurato il nuovo defibrillatore destinato al rione, acquistato grazie a una raccolta fondi sostenuta da imprenditori e residenti della zona. Un gesto concreto e molto importante per la sicurezza della comunità di Villanova.

L’evento è promosso dall’Associazione Villanova, dalla Parrocchia San Giovanni Battista, dall’ANSPI e dall’Associazione Vivere Insieme, realtà impegnate quotidianamente nelle attività sociali, educative e comunitarie del territorio.

L’Associazione Villanova inoltre ricorda a possibilità di sostenere le attività associative attraverso il 5×1000.

Associazione Villanova

Codice Fiscale: 94090320659

Un contributo che aiuterà a sostenere progetti sociali, iniziative per il quartiere e attività rivolte ai bambini e alle famiglie.