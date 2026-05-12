Il trasporto aereo campano continua a crescere e consolida il ruolo strategico degli aeroporti di Napoli e Salerno nel panorama nazionale. I dati Enac relativi al 2025 confermano infatti l’ottimo momento degli scali regionali, con Capodichino sempre più proiettato verso il traffico internazionale e Salerno-Costa d’Amalfi protagonista di una crescita record dopo la riapertura.

Napoli Capodichino si conferma il quarto aeroporto d’Italia per numero di passeggeri, alle spalle di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo, ma davanti a Catania. Lo scalo napoletano ha chiuso il 2025 con 13,2 milioni di viaggiatori, registrando un incremento del 5% rispetto all’anno precedente, in linea con il trend nazionale che ha portato il traffico aereo italiano vicino ai 230 milioni di passeggeri complessivi.

A trainare la crescita di Napoli è soprattutto il traffico internazionale, con un forte aumento dei collegamenti verso gli Stati Uniti. Nel 2025 i passeggeri sulle rotte Usa hanno superato quota 340mila, con un incremento del 58% rispetto al 2024. Un risultato legato anche al potenziamento dei voli diretti operati dalle principali compagnie americane, con sei collegamenti giornalieri confermati anche per il 2026.

L’obiettivo di Gesac è rafforzare ulteriormente il ruolo di Capodichino come scalo intercontinentale, attraverso nuovi investimenti infrastrutturali e organizzativi. Tra le tratte più trafficate resta quella Napoli-Milano Malpensa, che ha superato i 500mila passeggeri complessivi.

Numeri importanti anche per l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, che dopo la ripresa delle attività avvenuta l’11 luglio 2025 ha fatto registrare 370.241 passeggeri, con una crescita del 122% rispetto all’anno precedente. Lo scalo salernitano si è così piazzato al 33esimo posto tra gli aeroporti italiani, confermando margini di crescita importanti in vista dei prossimi anni.

Meno positivo invece il dato relativo al traffico cargo, con una flessione dei collegamenti merci tra Napoli e Milano Malpensa, nonostante la tratta resti la più trafficata del settore per lo scalo partenopeo.