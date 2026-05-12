Cresce l’attenzione a Corbara dopo diverse segnalazioni relative a presunti tentativi di “truffa dello specchietto” avvenuti nelle ultime ore.

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, tra ieri sera e questa sera un Suv nero, descritto come un’Alfa Romeo di ultima generazione, sarebbe stato notato aggirarsi tra via Luigi Novi e via De Vito, nei pressi del parco Sefi.

Alcuni automobilisti avrebbero raccontato di essere stati avvicinati da persone che tentavano di simulare danni agli specchietti delle auto per chiedere denaro immediato.

Le segnalazioni parlano di episodi avvenuti soprattutto in tarda serata, intorno alle 22:40, nelle aree di sosta della zona.

I residenti chiedono ora di verificare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza recentemente installate, così da poter risalire alla targa del veicolo e supportare eventuali indagini delle forze dell’ordine, già intervenute dopo alcune chiamate arrivate nelle scorse ore.

Si raccomanda massima prudenza e di contattare immediatamente le autorità in caso di episodi sospetti.