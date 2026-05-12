Sta facendo discutere la diffusione sui social e nelle chat private delle immagini dell’uomo del Bangladesh evirato dalla moglie ad Angri nei primi giorni di maggio.

Secondo quanto riferito dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che assistono la vittima, in rete starebbero circolando fotografie scattate all’interno dell’ospedale, tra cui immagini dell’uomo ricoverato e persino dell’organo custodito in una busta sanitaria sigillata.

I legali parlano di “sciacallaggio mediatico” e annunciano un’immediata denuncia per individuare i responsabili degli scatti e della successiva diffusione del materiale.

“Si tratta di un episodio di estrema gravità – spiegano gli avvocati – che potrebbe far ipotizzare una diffusione partita dall’interno dell’ambiente ospedaliero o comunque da persone che avevano accesso diretto al paziente durante le cure”.

I professionisti sottolineano inoltre come “un dramma umano e clinico sia stato trasformato in uno spettacolo virale”, annunciando accertamenti anche su eventuali responsabilità della struttura sanitaria presso cui l’uomo era ricoverato.