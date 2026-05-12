“Rispetto chi sceglie di annunciare nomi e ruoli prima del voto, ma noi abbiamo deciso di seguire una strada diversa: parlare di idee, priorità e soluzioni concrete per Angri”. Così Maddalena Pepe interviene nel dibattito politico in vista delle elezioni comunali.

La candidata sindaco sottolinea come, a suo avviso, gli assessori debbano essere scelti soltanto dopo il responso delle urne: “I cittadini eleggono un sindaco e una maggioranza, non un elenco di incarichi distribuiti in anticipo. Le nomine vengono dopo il mandato popolare, sulla base delle competenze e del lavoro da svolgere”.

Pepe ribadisce di voler puntare su serietà, ascolto e programmazione amministrativa: “Oggi le persone chiedono chiarezza su come si vuole migliorare la città, affrontare i problemi quotidiani e utilizzare le risorse pubbliche. Non interessano giochi di equilibrio o spartizioni preventive”.

Infine il messaggio politico alla coalizione e agli elettori: “Non facciamo casting elettorali. Abbiamo costruito una squadra seria, solida e responsabile, nel pieno rispetto della democrazia e della volontà degli elettori”.