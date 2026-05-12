Michelina Maria Rosaria Nerini, conosciuta da tutti come Michela Nerini, docente e candidata al consiglio comunale di Angri nella lista Battiti per Angri a sostegno del candidato sindaco Alfonso Scoppa, presenta le priorità del suo programma in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026.

“Insegno da anni e ogni giorno vivo accanto ai giovani, ascoltando bisogni, speranze e difficoltà. Ho deciso di candidarmi perché credo che il mio impegno non debba fermarsi alla scuola, ma continuare per le strade della città vissuta dai nostri figli”, spiega la candidata.

Tra i punti centrali del suo programma c’è il potenziamento del sistema scolastico cittadino: “Servono strutture più curate, mense di qualità, trasporti efficienti e laboratori educativi pomeridiani costruiti in collaborazione tra scuole e Comune”.

Grande attenzione anche all’inclusione sociale e al sostegno delle persone con disabilità. Nerini sottolinea l’importanza di intercettare fondi ministeriali destinati a progetti formativi, laboratori artistici e adeguamento degli spazi dedicati ai più fragili: “Una società si misura dalla capacità di non lasciare indietro nessuno”.

Altro tema centrale è quello delle politiche giovanili. “Troppo spesso si parla dei giovani senza ascoltarli davvero. Dobbiamo creare opportunità concrete, sostenere chi vuole fare impresa, investire nella cultura e aiutare gli under 30 ad accedere ai finanziamenti previsti dai programmi nazionali come Resto al Sud 2.0 e Fondo Studio Giovani 2030”.

La candidata conclude rilanciando il proprio impegno politico e amministrativo: “Il futuro si costruisce insieme, con ascolto, sostegno e fiducia. Metto a disposizione della città la mia esperienza di insegnante e sindacalista scolastica maturata in oltre vent’anni di attività”.