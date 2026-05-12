Cresce la protesta dei pendolari dopo la sospensione della linea ferroviaria Napoli–Torre Annunziata–Salerno per consentire i lavori legati al sistema ERTMS. Disagi che, secondo molti viaggiatori, stanno trasformando gli spostamenti quotidiani in una vera emergenza.

A denunciare la situazione è un pendolare dell’area vesuviana, che parla di “un appuntamento fisso dell’estate campana”, con migliaia di persone costrette a riversarsi su auto private, Circumvesuviana e autobus sostitutivi spesso insufficienti.

Nel mirino finiscono soprattutto i bus sostitutivi, descritti come sovraffollati e bloccati nel traffico, ma anche la situazione delle stazioni EAV, già alle prese quotidianamente con ritardi e soppressioni.

“Non può essere considerato un semplice imprevisto – denuncia – ma una vera emergenza trasporti. Se i lavori erano programmati da tempo, perché non predisporre un piano integrato con più autobus e collegamenti alternativi efficienti prima di fermare i treni?”

La protesta evidenzia anche il clima di tensione vissuto alle fermate e nelle stazioni, tra lunghe attese, mezzi pieni e difficoltà per studenti e lavoratori.

Al centro delle critiche la mancanza di un potenziamento concreto del trasporto pubblico durante i lavori estivi sulla rete ferroviaria, con i pendolari che chiedono maggiori servizi e collegamenti adeguati per affrontare i mesi di interruzione.