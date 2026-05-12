Si avvia verso il capitolo finale la vicenda giudiziaria del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, conosciuto in tutta Italia come il “Castello delle Cerimonie”. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha infatti confermato la revoca delle licenze per l’attività alberghiera e di ristorazione della struttura.

Dopo la sentenza del Tar, il Comune di Sant’Antonio Abate ha emesso l’ordinanza di sgombero dell’intero complesso, che dovrà essere liberato entro 60 giorni. In caso di mancato rispetto dei termini previsti, scatterà l’esecuzione coattiva del provvedimento.

La decisione arriva nell’ambito della lunga vicenda legata alla sentenza definitiva per lottizzazione abusiva, che aveva già portato alla confisca della struttura dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Cassazione.

A firmare gli atti è stata la sindaca Ilaria Abagnale, che ha spiegato come il provvedimento rientri nella procedura di acquisizione degli immobili e dei terreni passati al patrimonio comunale in seguito alle pronunce definitive della magistratura.

Intanto resta alta la preoccupazione per il futuro dei circa 150 lavoratori impiegati nella struttura tra ristorazione, accoglienza e manutenzione. Per molti di loro il rischio di perdere il posto di lavoro appare sempre più concreto.

La battaglia legale, però, non sarebbe ancora conclusa. Restano infatti pendenti ulteriori ricorsi, tra cui uno in Cassazione per la revisione del processo e un altro davanti alla Corte Europea. Tuttavia, salvo nuovi colpi di scena giudiziari, da oggi le attività del celebre complesso dovranno cessare.