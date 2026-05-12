La comunità di Centola si prepara a vivere un evento di grande spiritualità e partecipazione. Il vescovo di Assisi donerà infatti alla diocesi di Vallo della Lucania, guidata da monsignor Vincenzo Calvosa, una reliquia “ex corporis” di San Carlo Acutis, il giovane beato profondamente legato al territorio cilentano.

La reliquia sarà destinata proprio alla comunità di Centola, luogo frequentato da Carlo Acutis durante la sua vita e dove il ricordo del giovane santo continua a essere particolarmente vivo tra fedeli e famiglie.

Per custodire il dono, la Parrocchia di San Nicola di Mira ha avviato un progetto per la realizzazione di un reliquiario dedicato. L’iniziativa punta non solo alla creazione di uno spazio simbolico e spirituale, ma anche a coinvolgere l’intera comunità in un percorso di fede e condivisione ispirato al messaggio del “patrono di internet”.

L’evento ha già superato i confini italiani attirando l’attenzione della comunità cattolica di Hazleton, negli Stati Uniti, che nelle scorse settimane ha promosso una raccolta fondi durante alcune celebrazioni liturgiche dedicate proprio a Carlo Acutis. Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere la realizzazione del reliquiario a Centola.

Anche la parrocchia locale ha avviato una colletta aperta ai fedeli e a quanti desiderano contribuire concretamente al progetto, considerato un importante segno di comunione e partecipazione per tutto il territorio.