La carenza di specialisti in neonatologia in Molise sarà affrontata attraverso il supporto di medici provenienti dalla ASL Napoli 3 Sud. L’Azienda sanitaria regionale molisana, l’ASREM, ha infatti attivato una convenzione della durata di sei mesi per garantire la continuità del servizio di trasporto neonatale d’emergenza.

L’intesa nasce dalla necessità di fronteggiare una grave carenza di personale specializzato all’interno del sistema sanitario regionale. Le prestazioni sanitarie saranno fornite dalla struttura campana, con l’obiettivo di assicurare assistenza nei casi più delicati che coinvolgono neonati in condizioni critiche.

La decisione è arrivata dopo una segnalazione del direttore del reparto di Pediatria, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, che aveva evidenziato l’urgenza di reperire neonatologi e pediatri con esperienza specifica nel settore della terapia intensiva neonatale.

Secondo quanto emerso, il personale interno dell’ASREM non sarebbe sufficiente a garantire la copertura completa del servizio, rendendo necessario il ricorso a professionisti esterni.

La ASL Napoli 3 Sud metterà dunque a disposizione medici altamente specializzati per il trasporto neonatale d’urgenza, un’attività particolarmente complessa che richiede competenze specifiche e rapidità d’intervento.

La convenzione avrà validità semestrale e rappresenta una soluzione temporanea in attesa di nuove assunzioni o del potenziamento dell’organico sanitario molisano. L’obiettivo principale resta quello di evitare interruzioni in un servizio considerato essenziale per la tutela dei neonati più fragili.